1 Die Neckarbrücke war am Freitag Schauplatz eines zähen Ringens. Foto: / Andreas Pflüger

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften verhindert, dass ein 44-jähriger sein Leben beendet. Nach mehr als vier Stunden nutzen zwei Polizisten einen passenden Moment.

Plochingen - Mehr als vier Stunden lang hat am Freitagnachmittag ein Mann, der sich – dem Vernehmen nach wegen persönlicher und beruflicher Probleme – das Leben nehmen wollte, auf der Neckarbrücke in Plochingen die Einsatz- und Rettungskräfte in Atem gehalten. Passanten alarmierten gegen 12 Uhr die Polizei, nachdem sie gesehen hatten, dass eine Person vom Gehsteig aus über das 1,20 Meter hohe Geländer geklettert war, sich aber, auf der anderen Seite stehend, noch an diesem festhielt.