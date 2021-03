1 Haushaltsmarathon zur Halbzeit des Doppelhaushalts 2020/21: Der Plochinger Gemeinderat beweist einmal mehr seine Ausdauer. Foto: Horst Rudel

Ein Haushaltsantrag zur Verkehrsführung am Bahnhof Plochingen schafft es nicht in Runde zwei.

Plochingen - Zur Halbzeit des Plochinger Doppelhaushalts 2020/21 gibt es 44 Anträge: Eine stolze Zahl, die der Plochinger Gemeinderat da zusammenbekommen hat. Obwohl sich die SPD ganz enthalten hat und ihre Anträge lieber bei konkreten Anlässen stellen will. Dafür hat Klaus Hink (fraktionslos) gleich 18 verfasst. Knapp die Hälfte der 44 Wünsche hat es nicht in die zweite Runde geschafft. Das Gros wird aber in den Ausschüssen aufgearbeitet. Eine Auslese aus den umstrittenen Themen.