Plochingen: Jobbörse für Geflüchtete: Hohe formale Hürden bei der Arbeitssuche

Ali A. möchte arbeiten und Geld verdienen. Ohne Umwege, so schnell wie möglich. Der 33-Jährige aus Afghanistan hofft, bei der Jobbörse für Geflüchtete in der Stadthalle Plochingen Möglichkeiten zu finden. Begleitet von Elvira Krüger von der Neuen Arbeit schaut er an den Ständen der rund 15 Arbeitgeber vorbei, die hier vertreten sind, ergänzt durch Organisationen wie die IHK oder die Awo.