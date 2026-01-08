Plochingen im Kreis Esslingen: Wichtiger Knotenpunkt: Wie geht es mit dem Bahnhof in Plochingen weiter?
1
Der Plochinger Bahnhof gehört zu den größten in der Region Stuttgart. Foto: Karin Ait-Atmane

Bahnhofsgebiete sind oft schwierig. In Plochingen hat sich hier schon einiges getan. Die CDU-Wahlgemeinschaft hat eine Idee, wie es weitergehen könnte.

Das Gebiet rund um den Bahnhof in Plochingen ist seit vielen Jahren ein Problemthema in der Stadt. Es wurden schon zahlreiche Vorhaben realisiert, die den Bahnhof und das Umfeld verbesserten. Nun soll es mit dem Bahnhofsvorplatz weitergehen. Die Stadt Plochingen bereitet dazu einen städtebaulichen Wettbewerb vor. Die CDU-Wahlgemeinschaft fordert zudem, ein Expertenteam einzusetzen, das die Stadt berät. Die Fachleute sollen ehrenamtlich arbeiten.

