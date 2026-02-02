1 Mit 75 Jahren stellt Hans-Ulrich Rauchfuß sein Amt zur Verfügung. Foto: privat

Nach 25 Jahren an der Spitze des Schwäbischen Albvereins stellt Hans-Ulrich Rauchfuß sein Amt zur Verfügung. Der Plochinger hat sich für Familien im Verein stark gemacht.











Nach 25 Jahren hat der langjährige Präsident des Schwäbischen Albvereins Hans-Ulrich Rauchfuß sein Amt zur Verfügung gestellt. „Es ist an der Zeit, die Verantwortung weiterzugeben, erklärte der Plochinger, der den landesweit vertretenen Verein seit 2001 leitete.

Im Schwäbischen Albverein, der 1888 in Plochingen gegründet wurde, sind rund 80 000 Mitglieder organisiert. Der größte Wanderverein Europas mit 455 Ortsgruppen bietet unter dem Motto „Natur, Heimat, Wandern“ geführte Wanderungen, naturkundliche Fortbildungen sowie Mundart-, Tanz- und Musikveranstaltungen an.

Wandern auch für Familien am Bodensee und auf der Schwäbischen Alb

Für den Verein, der in ganz Baden-Württemberg zwischen Taubertal und Bodensee aktiv ist, hat sich der 75-jährige Rauchfuß seit mehr als 50 Jahren engagiert. Los ging es für ihn als Pressewart und Jugendbeauftragter in der Ortsgruppe Plochingen. Mit der Zeit arbeitete sich Rauchfuß bis zum Präsidenten des Schwäbischen Albvereins empor.

Am Herzen lagen Rauchfuß die Weiterentwicklung des Wanderangebots und die Naturschutzarbeit. Er setzte sich für den Fachbereich Familie und den Aufbau von Familiengruppen in den Ortsgruppen ein, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Mit Hilfe von Spenden konnte der Turm an der Esslinger Katharinenlinde vom Schwäbischen Albverein unlängst saniert werden. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Außerdem habe sich Rauchfuß als Präsident des Deutschen Wanderverbands (DWV), dem er von 2007 bis 2024 vorstand, für dem Erhalt und Ausbau der Wege- und Wanderinfrastruktur in Deutschland engagiert und zuletzt für das freie Betretungsrecht der Wälder im Zusammenhang mit der Novellierung des Bundeswaldgesetzes.

Plochinger hat viel Energie ins Ehrenamt investiert

„Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß hat den Schwäbischen Albverein über ein Vierteljahrhundert geführt und geprägt. In Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen und Umbrüche stellt dies allein schon ein hohes Verdienst dar“, würdigt Vizepräsident Thomas Keck den scheidenden Albvereinspräsidenten. Dieser habe ein enormes Maß an Lebenszeit, Kraft und Energie in den Albverein investiert. Dies verdiene Dank, großen Respekt und hohe Anerkennung, so Keck weiter.

Rauchfuß habe entscheidende Impulse gesetzt, ergänzte die Vizepräsidentin Regine Erb. „Diese greifen wir gemeinsam auf und entwickeln den Albverein mit einem starken Team offen und zukunftsfähig weiter.” Die Neuwahl für das Präsidentenamt ist für Juni vorgesehen; der Vorstand empfiehlt für die Nachfolge den bisherigen Vizepräsidenten Thomas Keck.

Rauchfuß arbeitete nach seinem Medizin- und Pharmaziestudium zuerst als niedergelassener Arzt, später als selbständiger Apotheker in Plochingen und später in Stuttgart.

Für die Bürgervereinigung Freie Wähler engagierte sich Rauchfuß in seinem Wohnort Plochingen von 1991 bis 2019 als Stadtrat, Fraktionsvorsitzender sowie als ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister. 2009 wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Rauchfuß ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und vier Enkel. com