„Mi chiamo ... Café“ in Esslingen Mit Liebe zum Genuss verführt

Bis vor wenigen Monaten hatte Pop’s Burger- und Sports-Bar ihren Platz in der Martinstraße 4 in Esslingen – nun haben drei beste Freundinnen dort ein neues gastronomisches Konzept verwirklicht: Christina Chatzopoulos, Maria Iannuzzi und Anna Papadopoulos bieten in ihrem „Mi chiamo ... Café“ regionale, saisonale und frische Genüsse.