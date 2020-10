1 Die Bauarbeiten auf der L1201 liegen in den letzten Zügen. Im Laufe des Freitags soll der Verkehr wieder rollen. Foto: Roberto Bulgrin

Am Freitag soll die Ortsdurchfahrt durch den Stumpenhof wieder freigegeben werden. Anwohner, Wirte und Einzelhändler atmen auf. Von den Verkehrsteilnehmern ganz zu schweigen.

Plochingen - Es gibt auch in diesen Zeiten Nachrichten, die alle Seiten aufatmen lassen und die nicht mit Corona zu tun haben. Oder bestenfalls ganz am Rande: Wie einer Mitteilung des Regierungspräsidiums zu entnehmen ist, wird die gesperrte Ortsdurchfahrt Stumpenhof am Freitag, 9. Oktober, voraussichtlich wieder aufgemacht. Mit einer Woche Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan – weil die Arbeiten an der Unterführung am Talweg umfangreicher waren als geplant.