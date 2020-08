Einbruch in Gartencenter

1 Der Einbrecher hat sich gewaltsam Zutritt zu dem Gartencenter verschafft (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Plochingen (Kreis Esslingen) ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen in ein Gartencenter eingebrochen.

Plochingen - Ein Gartencenter in der Filsallee ist am frühen Dienstagmorgen ins Visier eines Kriminellen geraten. Laut Polizeiangaben verschaffte sich ein Unbekannter kurz vor 1.30 Uhr zunächst gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Außenbereich und hebelte in der Folge eine Schiebetür auf.

Im Inneren des Gebäudes durchwühlte der Einbrecher diverse Schränke und Schubladen und öffnete einen Getränkeautomaten. Ob aus diesem Münzgeld entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Ebenso muss noch ermittelt werden, ob der Täter gegebenenfalls weitere Beute machte. Die Höhe des hinterlassenen Schadens ist noch unbekannt.