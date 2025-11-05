Plochingen: Bosch-Preis für Ceramtec – „Ein Team, das die Extrameile geht“

1 Vierfache Freude: Horst W. Garbrecht (Zweiter von rechts) und Simon Fuchs (Zweiter von links) nehmen den Bosch Global Supplier Award für Ceramtec entgegen. Arne Flemming (ganz rechts) und Matthias Kreft haben die Auszeichnung für Bosch überreicht. Foto: Ceramtec

Bosch hat rund 35 000 Zulieferer. 49 davon wurden jetzt mit dem „Bosch Global Supplier Award“ ausgezeichnet. Einer der Preisträger ist die Plochinger Firma Ceramtec.











Alle zwei Jahre verleiht die Firma Bosch den Global Supplier Award, um ihre besten Lieferanten auszuzeichnen. 2025 wurden unter den insgesamt rund 35 000 Zulieferern des Unternehmens 49 Partner aus 14 Ländern prämiert. Einer davon ist die Firma Ceramtec, die ihren Hauptsitz in Plochingen hat.

Horst Garbrecht, den President Industrial von Ceramtec, macht diese Auszeichnung stolz. Er kennt aber auch den Grund dafür: „Wir denken Innovation immer vom Kunden her. Wir hören zu, wollen verstehen – und erst dann entwickeln wir mit unserem Know-how und unserer Technologie Lösungen, die für unsere Kunden wirklich einen Unterschied machen. Das ist unser Anspruch, Tag für Tag.“

Garbrecht: Ein Team, das mitdenkt und die Extrameile geht

Allerdings – und das ist Garbrecht ebenfalls bewusst – reiche Innovation allein nicht aus, um Kunden vollständig zufriedenzustellen. „Dazu braucht es auch eine qualitativ hochwertige, verlässliche Produktion und eine zuverlässige Belieferung. Entscheidend ist ein Team, das mitdenkt und die Extrameile geht“, lobt er die gesamte Belegschaft, die diesen Erfolg erst möglich gemacht habe.

Der Ceramtec-Hauptsitz in Plochingen. Foto: Ceramtec

Ceramtec,als Spezialist für technische Keramik, beliefert Bosch mit Komponenten für verschiedene Anwendungen – von Automobiltechnik über Hausgeräte bis zu Produktionshilfsmitteln. Gefertigt wird an den Ceramtec-Standorten in Lauf, Marktredwitz und eben in Plochingen.

Bosch seinerseits betont die Bedeutung starker Partnerschaften für stabile und zukunftsfähige Lieferketten. Arne Flemming, der Leiter Supply Chain Management, sagt: „Unsere Preisträger des Bosch Global Supplier Awards überzeugen durch außergewöhnliche Höchstleistungen. Sie stärken unsere Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld.“