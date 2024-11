Plochingen: 18-Jährige von Unbekanntem sexuell angegangen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei bittet nach dem Vorfall in Plochingen um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Vogl

Am Dienstagmorgen verfolgt ein Unbekannter eine 18-Jährige in Plochingen und geht sie sexuell an. Eine anschließende Fahndung mit einem Polizeihubschrauber bleibt erfolglos. Die Polizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung.











Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Plochingen (Landkreis Esslingen) eine 18 Jahre alte Frau sexuell angegangen. Laut Polizeimitteilung befand sich die Frau gegen 6.30 Uhr am Bahnhof in Plochingen und lief von dort in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Wilhelmstraße, auf Höhe einer Krankenkasse, soll sich ihr von hinten ein schwarz gekleideter Mann genähert haben. Dieser sei der Frau bereits am Bahnhof aufgefallen.

Der Mann soll die Frau an sich gedrückt, sie umfasst und ihre Brust berührt haben. Laut Mitteilung schrie die Frau um Hilfe und versuchte, sich aus der Umklammerung des Mannes zu lösen. Dabei stürzten beide zu Boden.

Polizei fahndet erfolglos mit Hubschrauber

Der unbekannte Täter flüchtete laut Mitteilung daraufhin in Richtung Hermannstraße. Die 18-Jährige wählte den Notruf. Die Polizei fahndete anschließend unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, konnte den Unbekannten aber nicht aufspüren.

Der Täter soll zwischen 17 und 20 Jahren alt und 1,75 Meter groß sein. Er soll dunkelblonde Haare haben und zum Tatzeitpunkt komplett schwarz bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er einen schwarzen Rucksack mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet Zeugen oder Menschen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich telefonisch unter 0711/3990-0 zu melden.