Plochingen: 15-Jährige im Zug sexuell belästigt

Ein Mann belästigt offenbar eine 15-Jährige in einem Zug von Göppingen nach Stuttgart sexuell. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Mann soll eine 15-Jährige am Freitagnachmittag in einem Zug von Göppingen nach Stuttgart sexuell belästigt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die Jugendliche gegen 14.10 Uhr in Göppingen in den Zug ein, als ihr der Unbekannte zunächst zuzwinkerte, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach dem Halt in Plochingen (Kreis Esslingen) soll er die junge Reisende mehrere Male an ihrem Oberschenkel berührt haben, sodass das Mädchen aufstand und vor dem Tatverdächtigen weglief.

In Stuttgart habe sich die 15-Jährige zwei Zeugen anvertraut, welche die Bundespolizei alarmierten. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief der Polizei zufolge ohne Erfolg.

Bei dem Täter soll es sich laut der Geschädigten um einen Mann mit dunklen kurzen Haaren und dunklem Teint handeln. Zur Tatzeit soll er eine blaue Jeanshose, ein helles T-Shirt mit einer weißen Weste darüber und dunkle Schuhe getragen haben. Er soll ebenfalls eine Bierflasche in der Hand gehalten haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegengenommen.