Pleite in Reutlingen: Solargold24 wird zu Katzengold

1 Kunden beschweren sich über mangelhafte Montage ihrer Anlagen – unter anderem. Foto: IMAGO/U. J. Alexander

Die Insolvenzverwalterin für „Solargold24" nennt die Reste der Firma einen „großen Misthaufen". Ein Anleger erzählt, wie er 200 000 Euro verlor. Die Kriminalpolizei ermittelt.











Diese Auskunft der Polizei beruhte offenbar auf einer Fehleinschätzung: „Die haben mir auf dem Revier gesagt, das ist meine Privatangelegenheit“, erzählt Jens Wagner. Er hatte rund 200 000 Euro investiert, nicht des Geschäftes, sondern der guten Sache wegen, wie Wagner versichert. Es ging um Solaranlagen. Inzwischen ist die Privatangelegenheit zum Fall für die Kriminalpolizei geworden. Wagners Geld ist uneintreibbar, genauso wie das Geld etlicher anderer, die der in Reutlingen ansässigen Solargold24 vertrauten. Die Firma ging im April in die Pleite.