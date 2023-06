1 Weck wurde mit seinen Einmachgläsern zur Kultmarke. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Auf diese unfreiwillige Werbeaktion hätte das Traditionsunternehmen Weck gut verzichten können: Seitdem die Medien über die Pleite des Glasherstellers mit Stammsitz in Wehr (Kreis Waldshut) berichten, steigt die Nachfrage nach den Kult-Einmachgläsern rasant an.

„Wir haben ein Vielfaches an Bestellungen“, berichtet Geschäftsführer Eberhard Hackelsberger ohne jedoch genaue Zahlen zu nennen. „Ich wäre froh, wenn wir diesen riesigen Werbeanstoß nicht gebraucht hätten“, sagt er. Denn zuletzt war eine der Ursachen für die Pleite seines Unternehmens die geringe Nachfrage nach Weck-Gläsern, die es seit mehr als 120 Jahren gibt. Fast jeder kennt sie: Das Logo mit der Erdbeere, der orangefarbene Dichtring – so stehen sie in vielen Kellern der Republik, um Lebensmittel haltbar zu lagern.

Weck-Chef: „Die Politik verunsichert die Menschen, das ist nicht hilfreich“

„Wir haben so lange wie es ging, gekämpft“, sagt Hackelsberger, der Urenkel von Weck-Gründer Johann Weck, der das Unternehmen in vierter Generation führt. In der vergangenen Woche aber musste Weck Insolvenz anmelden.

Eine Teilschuld am zögerlichen Kaufverhalten der Kunden sieht der Geschäftsführer auch in der Politik der Ampel-Regierung. Das Heizungsgesetz etwa habe „das Konsumentenverhalten gebremst. Die Politik verunsichert die Menschen, das ist nicht hilfreich“, sagt Hackelsberger. Eine ähnliche Argumentation ist aus der Richtung einer anderen Kultmarke zu hören: Auch der Hersteller des Römertopfs aus Ransbach-Baumbach (Rheinland-Pfalz) musste kürzlich Insolvenz anmelden – und Geschäftsführer Frank Gentejohann berichtete der „Wirtschaftswoche“ von Nachfrageeinbrüchen seit der Ankündigung des Heizungsgesetzes, das die Verbraucher verängstigt hätte.

Hohe Energiepreise machten dem Glashersteller zu schaffen

Wie andere Ökonomen, etwa die des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in einer neuen Studie, warnt auch Weck-Chef Hackelsberger im Zusammenhang mit der Pleite seines Unternehmens vor einer Deindustrialisierung Deutschlands: „Wenn wir hier keine Industrie mehr haben, ist der Wohlstand nicht zu halten.“ Nicht jeder könne „Professor spielen“.

Neben der geringen Nachfrage nach Weck-Gläsern hätten auch die „gigantischen“ Energiepreise in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dem Unternehmen in den vergangenen Monaten zu schaffen gemacht, schließlich wird bei der Glasherstellung viel Energie benötigt.

Kann dieser Aufwärtstrend die Kultmarke retten?

Im Insolvenzverfahren will sich Weck nun für die Zukunft neu aufstellen. Wie genau, kann Hackelsberger noch nicht sagen, doch für ihn ist klar: „Es passiert sicher irgendwas Positives, wir arbeiten konstruktiv an einer guten Lösung.“ Auch für die insgesamt rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Weck-Gruppe am Hauptsitz in Wehr sowie in seinem Glaswerk in Bonn beschäftigt. Der aktuelle Boom der Weck-Gläser zeige, dass sie nach wie vor gebraucht werden. „Wir produzieren voll weiter – ohne Einschränkungen“, sagt Hackelsberger. Die Beschäftigten seien voll ausgelastet, „die Gläser gehen sofort weg.“

Doch kann dieser Aufwärtstrend die Kultmarke retten? „Ich weiß nicht, wie lange das anhält, da steckt man nicht drin“, sagt Hackelsberger. Man müsse die nächsten ein, zwei Wochen abwarten, dann könne man sagen, ob alles nur ein kurzer Hype war.

Aber selbst wenn Weck nicht mehr die Kurve kriegt, im Duden ist das Unternehmen jedenfalls verewigt: Angelehnt an den Firmengründer, der das Verfahren des Einkochens in Deutschland einführte, gehört ein Eintrag dem Wort: „einwecken“.