Pleite der Brauerei Eichbaum: Wie andere Bierbrauereien im Südwesten auf sinkenden Konsum reagieren

Wie andere Bierbrauereien im Südwesten auf sinkenden Konsum reagieren

1 Bierkästen der Schönbuch Braumanufaktur aus Böblingen, Bier der Lammbrauerei in Gruibingen im Kreis Göppingen und die Brauerei von Hochdorfer im Kreis Calw. Foto: imago/imagebroker, imago/Horst Rudel, Hochdorfer Kronenbrauerei

Die Traditionsbrauerei Eichbaum aus Mannheim ist insolvent. Wie steht es um andere regionale Brauereien wie Schönbuch, Hochdorfer, Schimpf und Co.?











Die Traditionsbrauerei Eichbaum aus Mannheim ist insolvent. Sie gehört zu den Großbrauereien in Baden-Württemberg. „Die Lage ist nicht gut“, sagt ein Sprecher des baden-württembergischen Brauerbunds mit Blick auf die gesamte Branche. Denn der Bierabsatz ist stark rückläufig. Von 2018 bis 2024 sind die Bierverkäufe von Südwest-Brauereien innerhalb Deutschlands, also ohne exportiertes Bier, um rund 20 Prozent zurückgegangen, informiert der Brauerbund. Im Jahr 2018 produzierten die Brauereien für den heimischen Markt noch etwa fünf Millionen Hektoliter Bier, sechs Jahre später noch knapp über vier Millionen Hektoliter. Minus sechs Prozent lautet die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Pro-Kopf-Bierkonsum ist seit Jahrzehnten rückläufig.