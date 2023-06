Ballermann-Hit „Layla“ im Kreis Esslingen Veranstalter der Region wollen Lieder überprüfen

Ein Musikverein aus Esslingen geriet in Internetforen in die Kritik, weil er an einem Nachmittag vor Kinderpublikum das als sexistisch geltende Lied „Layla“ zum Besten gab. Jetzt machen sich Veranstalter und Kommunen Gedanken, wie sie so eine Situation verhindern können.