1 Twitter adé: Die online-Plattform heißt jetzt X. Foto: IMAGO/Guido Schiefer/IMAGO/Guido Schiefer

Der blaue Twitter-Vogel wurde aus dem Nest geschubst und durch ein X ersetzt. Der Multimilliardär Elon Musk erhofft sich viele Veränderungen durch den neuen Namen – unter anderem ein integriertes Bezahlsystem.















Twitter heißt jetzt offiziell X. Die Kurznachrichten-Plattform ersetzte den blauen Twitter-Vogel durch den Buchstaben X. Multimilliardär und Unternehmer Elon Musk, kaufte vergangenen Oktober das Unternehmen und will mit dem neuen Namen den Umbau der Plattform vorantreiben.

Das Logo ist auf der Homepage des Kurznachrichtendienstes bereits ausgetauscht, die Seite X.com leitet weiter zu Twitter.com und auch der offizielle Account hat nun ein X als Profilbild.

Neuer Name schon lange geplant

Musk hatte Twitters Mutterkonzern bereits in The X Corporation umbenannt - in Anlehnung an die Firma X.com, die er 1999 gegründet hatte und aus der später der Zahlungsdienstleister Paypal hervorgegangen war. Seit Sonntag ist Twitter auch unter der Web-Adresse www.x.com erreichbar, die dann auf die bisherige Seite Twitter.com weiterleitet.

Auch Online-Einkäufe sollen über X laufen

Laut Twitter-Chefin Linda Yaccarino soll X sich von einem Kurznachrichtendienst zu einer Plattform mit einem breiteren Angebot verwandeln. Wie genau das aussehen soll, da bleibt Yaccarino ziemlich vage. Zahlungen sollen beispielsweise über X abgewickelt werden, Waren verkauft und Ideen ausgetauscht werden – im Stile von WeChat, der chinesischen App für alles.