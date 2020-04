1 In Plattenhart ist das Abladen eines Autos aus dem Ruder gelaufen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

In Plattenhardt ist am Montagnachmittag ein Abladevorgang aus dem Ruder gelaufen. Ein 39-Jähriger hatte seinen Autotransporter nicht richtig gesichert, weshalb das Fahrzeug auf einen parkenden Kleinwagen rollte.

Filderstadt - Bei einem Abladevorgang in der Hofwiesenstraße in Plattenhardt ist am Montagnachmittag ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 39-Jähriger gegen 16 Uhr einen BMW von einem Autotransporter abladen. Daraufhin machte sich der ungesicherte, auf abschüssiger Straße abgestellte Transporter selbstständig und rollte nach hinten. Nach mehreren Metern knallte der Klein-Lkw gegen einen dort geparkten Kleinwagen. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls nach hinten versetzt und auf dort stehende Poller aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.