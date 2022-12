1 Der Weihnachtsmarkt in der Waldenbucher Altstadt ist besonders stimmungsvoll. Foto: Stadt Waldenbuch/z

In Plattenhardt und in Waldenbuch ist am Samstag Weihnachtsmarkt. Das Programm im Überblick.















Link kopiert

Zwei Jahre musste der Vereinsring Plattenhardt mit seinem Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie pausieren. Am Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 19 Uhr, darf er ihn nun wieder zwischen Kirche, Rathaus und Pfarrhaus veranstalten. Mehr als 50 Verkaufsstände werden aufgebaut. Es gibt Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus. Das Filderstädter Jugendblasorchester und der Schulchor der Waldorfschule treten auf. Ein weihnachtliches Tischpuppenspiel wird gezeigt. Eine Adventsandacht findet in der evangelischen Kirche statt.

Wegen des Marktes sind die Uhlberg- und die Pfarrstraße teilweise gesperrt. Autofahrer können dennoch zur Tiefgarage der Uhlberg-Passage gelangen. Der Wochenmarkt wird in den gesperrten Abschnitt der Uhlbergstraße verlegt. Autofahrer werden umgeleitet. Auch die Busse der Linien 76, 77, X7, 812 und 813 müssen einen anderen Weg nehmen, die Haltestelle Plattenhardt Rathaus wird an die Schillerstraße verlegt.

Ebenfalls am Samstag ist in Waldenbuch Weihnachtsmarkt. Von 14 bis 21 Uhr haben die geschmückten Buden in der historischen Altstadt geöffnet. Für die jungen Marktbesucher gibt es ein Karussell und ein Kinderprogramm. Zudem können sie im Streichelzoo Bekanntschaft mit verschiedenen Tieren machen oder mit dem Dampfzügle fahren. Die Geschäfte in der Altstadt haben geöffnet.