1 Start und Ziel der Planetentour: Die ein wenig aus der Form geratene Sonne am Jugendhaus Domino. Foto: /Rainer Hauenschild

Eine Raumfahrt auf dem Schurwald? Das ist ohne größere Umstände möglich. Wanderjournalist Rainer Hauenschild gibt Tipps für das Herbstferienprogramm mit Kind und Kegel, die keiner Anmeldung bedürfen.















Aichwald - Millionen, genauer gesagt 149,6 Millionen Kilometer müsste zurücklegen, wer auf direktem Weg von der Sonne zur Erde gelangen wollte – wäre das denn möglich. Für den Wanderer in Aichwald ein Klacks. Er gelangt in wenigen Minuten von Stern zu Planet. Zu Fuß vom Jugendhaus Domino vor an die Krummhardter Straße. Möglich macht den „Raumgang“ der Aichwalder Planetenweg. Er verkürzt die Entfernung im Verhältnis eins zu zwei Milliarden. Und zugegeben: Der Besucher startet nicht von der gleißend hellen – und ultraheißen – Sonne, sondern einer golden glänzenden Miniatur.