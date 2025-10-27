1 Die Transportmaschine der Litauischen Luftwaffe landete am Sonntagnachmittag in Stuttgart. Foto: Daniel Kessler

Ungewöhnlicher Anblick am Sonntag am Flughafen Stuttgart: Eine Transportmaschine der Litauischen Luftwaffe landete gegen 13 Uhr auf der Landebahn 25.











– Am Sonntag hatten Planespotter am Stuttgarter Flughafen das Vergnügen, der Landung einer Transportmaschine der Litauischen Luftwaffe beizuwohnen – ein eher seltener Anblick.

Die Transportmaschine war vom spanischen Luftwaffenstützpunkt Morón de la Frontera gestartet und landete gegen 13 Uhr auf der Landebahn 25. Zahlreiche Luftfahrtbegeisterte versammelten sich auf dem Besucherhügel, um die Landung live mitzuverfolgen.

Die Transportmaschine bei der Landung in Stuttgart. Foto: Daniel Kessler

Nur kurzer Zwischenstopp in Stuttgart

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Alenia C-27J Spartan, die den Eigennamen „Algirdas“ trägt. Das zweimotorige Transportflugzeug ist Teil der litauischen Luftstreitkräfte und wird normalerweise für Truppen- und Materialtransporte, humanitäre Einsätze sowie NATO-Übungen eingesetzt. Die Maschine blieb nur kurz am Boden, bevor sie ihren Flug fortsetzte.

Nach einen kurzen Zwischenstopp setze die Maschine ihren Flug fort. Foto: Daniel Kessler

Warum das Flugzeug einen Zwischenstopp in Stuttgart eingelegt hatte, ist nicht bekannt. Der Flug könnte im Zusammenhang mit der angespannten Sicherheitslage zwischen Russland und Europa stehen, zumal derzeit auch Flugzeuge der spanischen Luftwaffe den litauischen Luftraum verteidigen. Brachte die Alenia C-27J Spartan Militärausrüstung von Südspanien an die Außengrenze der NATO?