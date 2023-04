1 Sind E-Autos bereits massentauglich? Noch sind vor allem teure Fahrzeuge im Angebot. Foto: imago/Arnulf Hettrich

In zwölf Jahren will die Landeshauptstadt klimaneutral sein, das hat der Gemeinderat im Juli 2022 beschlossen. Grundlage sind Berechnungen des Beratungsunternehmens McKinsey. Es sieht 2026 eine radikale Wende beim Autokauf vor. Damit die Kohlendioxid-Reduktion im Verkehrssektor bis 2035 aufgeht, dürfen laut Studie von 2026 an ausschließlich E-Fahrzeuge neu zugelassen werden. Am dem Szenario gibt es erhebliche Zweifel.

Nur 3,75 Prozent fahren bisher vollelektrisch

Die batteriebetriebenen Vehikel sind vergleichsweise teuer, ihr Absatz wird durch Prämien angeregt, die Förderung sinkt aber. Das Kfz-Gewerbe im Land zeigt sich entsprechend nervös. Eine weitere Förderkürzung könne den Aufschwung der E-Mobilität ausbremsen, warnt Verbandspräsident Michael Ziegler. Zurzeit schießt der Staat je nach Preis 3000 bis 4500 Euro zu, ab September nur noch für Privatpersonen. 2024 wird die Förderung über 45 000 Euro Nettolistenpreis gekappt. Das könnte in Stuttgart erhebliche Auswirkungen haben.

Von den insgesamt 32 460 neu zugelassenen Personenwagen in 2022 waren hier 4917 vollelektrisch, aber nur 1574 (32 Prozent) davon gingen an private Halter. Der Bestand lag zum Jahresende bei 292 872 Pkw, davon waren 11 137 oder 3,75 Prozent vollelektrisch.

Für „alles andere als realistisch“ hält Ziegler, langjähriger Geschäftsführer bei der Schwabengarage und Autohäusern der Emil-Frey-Gruppe, die für Stuttgart unterstellte Elektrifizierung. Das sei „illusorisch“, denn dazu „fehlt es am Angebot, an der Nachfrage und an der Infrastruktur“, so Ziegler, „das geht nicht auf Knopfdruck“. Die Hersteller hätten überwiegend teure E-Fahrzeuge im Angebot, es dauere, bis noch mehr günstigere Einstiegsmodelle kämen. „Elektromobilität zu erschwinglichen Preisen“, verspricht etwa der VW-Konzern von 2025 an mit einem neuen Modell.

Verwaltung setzt auf wachsendes Angebot

Die E-Mobilität sei eine „ganz wichtige Stellschraube“, sagt Martin Körner, als Grundsatzreferent von OB Frank Nopper (CDU) im Rathaus für Klimaschutz und Mobilität zuständig. Von 2025 an werde es „Schläge tun, da wird es fast nur noch batterieelektrische Fahrzeuge geben“.

„Im Schnitt 50 000 Euro für ein E-Auto, das ist sehr viel Geld. Die Frage ist, wie Stuttgart das steuern kann“, sagt Volker Kienzlen, der Leiter der Klima- und Energieagentur des Landes. Die Wegmarke 2026 hält er für „extrem ambitioniert, aber nicht völlig unrealistisch“. Autokäufer müssten die Entwicklung der Betriebskosten bedenken, die für E-Autos sprächen. Die Frage sei, ob die Stadt über Anwohnerparkgebühren oder Umweltzonen die Nachfrage lenken wolle?

An derartige Eingriffe ist im Rathaus nicht gedacht. Man wolle die Förderung der privaten Ladeinfrastruktur fortschreiben, das aktuelle Programm sei deutlich überzeichnet, so Körner. Die SSB AG solle 15 Millionen Euro für E-Busse erhalten, es soll 1000 neue E-Ladepunkte geben, was „zunehmend schwer“ werde. Ansonsten setzt die Verwaltung auf den Markt. Der Ansatz von McKinsey sei „sehr offensiv“, so Körner.