Planänderungen: Notre-Dame: Wetter in Paris durchkreuzt Eröffnungsablauf

Notre-Dame: Wetter in Paris durchkreuzt Eröffnungsablauf

1 Das Wetter spielt bei der Eröffnung der Kathedrale Notre-Dame nicht mit. Foto: Stephane de Sakutin/POOL/AP/dpa

Wieder Wetter-Pech für die Pariser: Nach der verregneten Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Sommer muss wegen eines Unwetters nun der Ablauf der Wiedereröffnung der Notre-Dame geändert werden.











Paris - Wegen erwarteter Böen von bis zu 80 km/h findet nun ein Teil der Eröffnungszeremonie im Inneren der Pariser Notre-Dame statt. Dazu gehört die Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Statt auf dem Vorplatz der Kathedrale wird er seine Ansprache nun im Inneren des Meisterwerks der Gotik halten. Die Änderungen seien im Einvernehmen mit der Diözese Paris beschlossen worden, teilte der Präsidentenpalast mit.

An der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale, die im April 2019 teilweise in Flammen stand, nehmen am Samstagabend bis zu 3.000 Menschen teil, darunter rund 40 Staatsoberhäupter und Regierungschefs. Unter ihnen der designierte US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.