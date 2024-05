Plan in Gemeinderat kontrovers diskutiert: Bekommt Sindelfingen eine Hochschule?

Plan in Gemeinderat kontrovers diskutiert

1 Bevölkern bald Studenten das jetzige Klinikgelände? Foto: Stadt Sindelfingen/Archiv

Sindelfingen will mal wieder versuchen, eine Hochschule anzusiedeln. Den Versuch darf die Stadt nun starten. Aber vom Gemeinderat gibt es dafür weniger Geld als gewünscht. Kann der Traum von der Studentenstadt Realität werden?











Link kopiert

Am Ende eines langen Sitzungstages kam Spannung auf in der Stadthalle: Die Stadträte steckten nochmals die Köpfe zusammen und berieten sich. Es ging um eine alte, aber nicht minder wichtige Frage: Soll Sindelfingen die Bemühungen verstärken, eine Hochschule anzusiedeln? Und wenn ja, was darf die Erstellung eines Konzept, das die Wirtschaftsförderung erarbeiten soll, kosten?