Plan für Neuhausen: Neuhausen soll schöner werden: Ochsengarten nimmt Gestalt an
Für den bisher kärglichen Ochsengarten soll mit der geplanten Aufwertung ein neuer Frühling erwachen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Gemeinderat Neuhausen beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans für das zwei Hektar große Areal. Laut Entwurf soll die Grünfläche optisch und ökologisch aufgewertet werden.

Der Neuhausener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag einen weiteren Knopf an das Projekt Ochsengarten gemacht. Einstimmig beschlossen wurde die Aufstellung des Bebauungsplans für das knapp zwei Hektar große Areal um den Ochsengarten, das von Kirch-, Letten- und Gartenstraße sowie Schlossplatz begrenzt wird. Allgemeines Lob gab es im Gremium für den Entwurf des Tübinger Stadtplanungs- und Architekturbüros Hähnig und Gemmeke.

