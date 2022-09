1 Erst Ende August wurden Teile Baden-Württembergs, wie hier Wiesloch, von Unwettern heimgesucht. Foto: dpa/Marvin Riess

Was hat Fleischkonsum mit Hochwasser zu tun? Die Landesregierung will eine Gesamtstrategie zur nachhaltigen Bildung auflegen, bereits in der Kita geht es los. Zwei Ministerinnen machen dafür gemeinsame Sache.















Alle reden von Nachhaltigkeit, aber wie schafft man es genau, nachhaltig zu leben? Das Land Baden-Württemberg will Nachhilfe leisten und intensiviert die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Die Gesamtstrategie wollen Kultusministerin Theresa Schopper und Umweltministerin Thekla Walker (beide Grüne) voraussichtlich in der Sitzung am 13. September dem Kabinett vorstellen.