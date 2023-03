Stadt will Taubeneier durch Attrappen ersetzen

Seit einigen Jahren wird in der Stadt Ostfildern eine deutliche Zunahme der Taubenpopulationen beobachtet. Insbesondere an der Endhaltestelle der Stadtbahn in Nellingen sowie im Scharnhauser Park tummeln sich große Schwärme, die Klagen über Verschmutzungen und Belästigung nehmen zu. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat nun dem Gemeinderat empfohlen, das Problem mit zwei Taubenhäusern und einem professionellen Management anzugehen.