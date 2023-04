1 Henk van der Meijden, Chef des Weltweihnachtscircus, freut sich schon wieder auf Stuttgart, wo er zuletzt Aisata Blackman, die Hauptdarstellerin des Musicals „Tina“ getroffen hat. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstag ist Weltzirkustag, der Jahr für Jahr stattfindet, um die Vielfalt der Artisten zu feiern. Henk van der Meijden startet an diesem Tag den Vorverkauf für seinen Stuttgarter Weltweihnachtscircus, der nach der Pandemie mit kleinerem Zelt auf den Wasen kommt.















Stuttgart liegt ihm sehr am Herzen. Vor 28 Jahren hat der in Den Haag lebende Henk van der Meijden den Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen gestartet und damit eine Tradition begründet, die in der Stadt und der Region Zehntausende stets im Winter begeistert. Das Programm für die nächste Saison 2023/2024 steht, wie der Impresario unserer Redaktion am Telefon mitteilt. Den Vorverkaufsstart hat er auf den kommenden Samstag gelegt, weil da weltweit der internationale Zirkustag gefeiert wird.

Ein Grund zum Feiern sieht der Chef, weil die Pandemie wohl überstanden ist und er mit dem gewohnten, kleineren Zelt nach Stuttgart kommen kann. Zuletzt musste er, um die wegen Corona erforderlichen Abstände zu ermöglichen, acht statt sonst sechs Masten errichten. Dies führte dazu, dass es nicht ganz so gemütlich und heimelig im Zelt war. Die Manege kann anders aufgebaut werden, auch das Orchester kehrt an den alten Platz zurück.

„Ich vermisse euch in Stuttgart sehr“, sagt van der Meijden, der via Internet in den sozialen Medien ganz genau verfolgt, was sich in dieser Stadt tut. So hat er mitbekommen, dass Aisata Blackman, die ebenfalls Holländerin ist, als Tina Turner im Musical auf den Fildern euphorisch gefeiert wird. Bei der Premiere im Weltweihnachtscircus im vergangenen Dezember war sie schon dabei.

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählen Mustapha Danguir mit dem „doppelten Rad des Todes“, Nomuna auf dem Schleuderbrett, die nach Monte Carlo 2024 eingeladen ist, Angelina Richter, die als erste Frau der Welt mit 22 Pferden die Ungarische Post auftritt, und Ayalas aus Venezuela mit „der originellsten Hochseil-Nummer des Welt“. Premiere ist am 7. Dezember 2023. Karten gibt es ab sofort unter https://weltweihnachtscircus.de/.