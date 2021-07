1 Die Bahnhofstraße soll saniert und umgestaltet werden. Foto: /Philipp Braitinger

Die Plochinger Verwaltung will die Straße zum Bahnhof mit breiteren Gehwegen und Bäumen verschönern. Ihr Vorschlag findet im Gemeinderat trotz einiger kritischer Stimmen eine Mehrheit.

Plochingen - Die Bahnhofstraße in Plochingen zwischen der Eisenbahn und der Esslinger Straße ist eine Holperpiste. Verschiedene Leitungsarbeiten im Untergrund haben in den vergangenen Jahren tiefe Narben auf der Betonoberfläche hinterlassen. „Der bauliche Zustand der Straße ist schlecht“, stellte auch der Verbandsbauamtsleiter Wolfgang Kissling fest, als die Stadtverwaltung am Dienstag in einer Gemeinderatssitzung ihre Pläne für eine Sanierung samt Umbau der Bahnhofstraße präsentierte. Nach einer kontroversen Diskussion stimmte die Mehrheit der Stadträte für den Vorschlag der Verwaltung.