Die Bücherei in Pfleghof – zieht sie in den kommenden Jahren noch mal um? Entsteht hier eine neue Kultureinrichtung? Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen hat große Pläne für die Innenstadt. Um sie zu beleben, könnten Bücherei und Volkshochschule umziehen und ein neues Kulturquartier entstehen. Doch der Teufel steckt im Detail. Jetzt tauchen die ersten Fragen auf.











Mit einem offenen Brief zur Zukunft der Stadtbücherei wendet sich die Linken-Fraktion im Esslinger Gemeinderat an den Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Es sind in erster Linie Fragen zu verschiedenen Ideen des Rathauses, die in der vergangenen Woche bekannt geworden waren. Dabei geht es grundsätzlich um die Belebung der Innenstadt: Die Stadtbücherei würde demnach aus dem Pfleghof ins Kögel-Modehaus umziehen – das Traditionsgeschäft macht Ende Januar zu. Die Volkshochschule könnte den Überlegungen zufolge in das Karstadt-Gebäude ziehen – das Kaufhaus zieht ebenfalls Ende Januar aus. Der Pfleghof in der Webergasse würde sich – nach den ersten Ideen aus dem Rathaus – in ein Kulturquartier verwandeln, in dem unter anderem Museen Platz finden könnten.