Auf dem ehemaligen Panasonic-Areal in Oberesslingen soll die neue, zentrale Backstube der Firma Zoller entstehen.

Eigentlich sollte die zentrale Backstube der Firma Zoller auf dem ehemaligen Panasonic-Areal in Esslingen längst stehen. Doch es gab einige Verzögerungen. Jetzt geht es voran: Baustart könnte im Juli sein.

Esslingen - Backröhren statt Bildröhren: So lautete das Motto, als die Stadt Esslingen vor vier Jahren beschloss, einen Großteil des ehemaligen Panasonic-Areals in Oberesslingen an die Bäckerei Zoller zu verkaufen. Doch seither hat sich kaum etwas getan auf dem Gelände östlich der Dieter-Roser-Brücke. Jetzt aber sieht es so aus, als könnte Schwung in die Sache kommen: Wenn alles gut geht, will die Firma Zoller im Sommer mit dem Bau ihrer Zentralbäckerei auf dem Gelände beginnen.