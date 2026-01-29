1 Der neue Co-Vorsitzende Tommy Roitsch möchte die Kunstakademie Esslingen wieder stärker in den Fokus rücken. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kunstakademie Esslingen startet durch: Ein neuer Trägerverein soll den Betrieb langfristig sichern. Was ist geplant?











Die Kunstakademie Esslingen ist seit vielen Jahren eine gute Adresse für Menschen, die sich gerne intensiver mit der Kunst in all ihren Facetten beschäftigen und selbst kreativ sein wollen. Was 1968 mit Diether Kast und seiner „Akademie der Esslinger Schule“ begonnen hatte, ist mittlerweile eine etablierte Einrichtung geworden, die mit Kursen, Workshops, Vorträgen, Diskussionsrunden und Aktionen auch über Esslingen hinaus wirkt. Mit der Gründung eines Trägervereins sollen die Kunstakademie und ihre Arbeit eine nachhaltige und gemeinnützige Grundlage erhalten. Die neuen Vorsitzenden Nadja Pidan und Tommy Roitsch wollen die Einrichtung in der Fritz-Müller-Straße stärker in den Fokus rücken, Bewährtes bewahren und ausbauen und vor allem in der kreativen Kinder- und Jugendarbeit neue Akzente setzen.