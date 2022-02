1 Der Kleine Schlossplatz hat genug freie Fläche, aber nicht viel Spielraum Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Geschäftsleute am Kleinen Schlossplatz haben viele Ideen, wie die öde Fläche bespielt werden könnte. Warum das gar nicht so einfach möglich ist.















Stuttgart - Das Thema, wie man den Kleinen Schlossplatz „befrieden“ könnte, brennt den Anrainern auf den Nägeln. Auch die Stadt will die Freifläche wieder zum Ziel für alle Stuttgarter machen. Aber bisher ist wenig Konkretes bekannt. „Die Stadtverwaltung arbeitet gerade mit verschiedenen Partnern aus der ganzen Stadtgesellschaft an einem übergreifenden Konzept zur Bespielung der öffentlichen Plätze in der Innenstadt. In diese Planung ist auch der Kleine Schlossplatz integriert“, teilt die Pressestelle des Rathauses auf unsere Anfrage hin mit. Ein „Konzept für junge Menschen“ für die Monate März bis Juni befinde sich „in Erarbeitung“, heißt es weiter. Außerdem stehen ein paar Termine fest, vom Katholischen Kirchentag bis zur Deutschland-Tour 2022.