Pläne für Campus an der Esslinger Flandernstraße: Städtebauliche Qualität geht vor

Pläne für Campus an der Esslinger Flandernstraße

1 Der Hochschul-Campus an der Flandernstraße biete viele Möglichkeiten für eine städtebauliche Entwicklung. Foto: Roberto Bulgri/n

Der Siegerentwurf eines Planungswettbewerbs zur Zukunft des Hochschulareals an der Esslinger Flandernstraße zeigt interessante Perspektiven. Unser Redakteur Alexander Maier hofft, dass die Realisierung des Projekts die hohen Erwartungen bestätigt.











Darauf haben viele in Esslingen lange gewartet – manche meinen gar: viel zu lange. Oft und gern hatte die frühere Verwaltungsspitze versichert, dass die Bagger auf der Flandernhöhe anrücken werden, sobald die Hochschule 2026 ihren dortigen Campus räumt. Doch davon kann inzwischen nicht mehr die Rede sein. Bis die nötigen Investoren gefunden sind und bis eine endgültige Planung in trockenen Tüchern ist, wird noch viel Wasser den Neckar hinunterfließen. Und die Stadt, die ansonsten gerne mit spitzer Feder kalkuliert, wird einiges an Zinsen bezahlen müssen, weil sich die Kosten für den Grundstückstausch mit dem Land erst refinanzieren lassen, wenn die nötigen Investoren gefunden sind.