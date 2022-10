12 Brian Molko Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Starkes Album, prächtige Rockshow: In der Schleyerhalle haben sich Brian Molko und Stefan Olsdal mit ihrer Band Placebo in musikalischer Hochform präsentiert.















Link kopiert

Große Gefühle sind fast immer im Spiel, wenn der amerikanisch-schottische Gitarrist und Sänger Brian Molko am Bühnenrand ans Mikrofon tritt. In der Stuttgarter Schleyerhalle intoniert er mit seiner Band Placebo überwiegend Songs aus dem aktuellen Album „Never let me go“, dem ersten seit „Loud like Love“ von 2013.