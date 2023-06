1 Die Bundesstraße 14 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Foto: 7aktuell.de// Andreas Werner

Autofahrer, die am Montagmittag auf der Bundesstraße 14 in Fellbach unterwegs waren, standen unerwartet lange im Stau. Wegen eines brennenden Autos im Kappelbergtunnel mussten beide Fahrspuren vorübergehend komplett gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr gegen 15.15 Uhr wegen starker Rauchentwicklung im Tunnel gerufen worden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte dort ein Suzuki Feuer gefangen, der von Stuttgart in Richtung Waiblingen unterwegs gewesen war.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fellbach und der Berufsfeuerwehr Stuttgart konnten das Feuer löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zunächst wurde der Verkehr in der Röhre in Fahrtrichtung Stuttgart freigegeben. Während der Bergung des Autos durch einen Abschleppdienst konnten Autofahrer in Richtung Waiblingen den Tunnel nur auf einer Fahrspur nutzen, wodurch es weiterhin zu langen Staus kam. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.