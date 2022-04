1 Der Verdächtige flüchtete und verletzte dabei eine Angestellte. Foto: dpa/Silas Stein

Freitagmorgen wurde ein Mann in seiner Wohnung verhaftet, der im Verdacht steht, vier Pizzen aus einem Supermarkt gestohlen zu haben. Dabei wurde eine Angestellte des Supermarkts leicht verletzt.















Polizeibeamte haben am Freitag, 22. April einen 23-jährigen Mann festgenommen, der laut Polizeimeldung im Verdacht steht, am 15. Oktober 2021 in einem Einkaufsmarkt an der Schönbuchstraße in Stuttgart-Rohr mehrere Pizzen gestohlen und eine Angestellte zur Seite gestoßen zu haben.

Gegen 19.30 Uhr soll er vier Packungen in seinen Rucksack gesteckt haben und soll versucht haben, den Lebensmittelmarkt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als sich eine 53-jährige Angestellte ihm am Ausgang entgegenstellte, habe er sie zur Seite gestoßen. Die Angestellte zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen ihn am Freitagmorgen in seiner Wohnung in Leinfelden-Echterdingen fest. Er wurde am Freitag einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.