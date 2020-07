7 Einige wenige Piratenfiguren sind beim Großbrand 2018 gerettet worden. Sie sind in der neuen Anlage zu sehen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Gut zwei Jahre nach dem Großbrand mit Millionenschaden ist das beliebte Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“ neu aufgebaut worden. In Deutschlands größtem Freizeitpark im badischen Rust können Besucher ab sofort wieder in die Boote steigen.

Rust - Eine Online-Petition mit 10 000 Unterschriften kämpfte um ihren Wiederaufbau, auf Facebook gibt es eine eigene Gruppe namens „Rettet die Piraten in Batavia“, etliche Kinder spendeten ihr Taschengeld. Gut zwei Jahre nach dem Großbrand im Europapark Rust (Ortenaukreis) ist es soweit: Das damals komplett zerstörte Fahrgeschäft wird am Dienstag eröffnet, mit neuer Technik, neuem Design – nur eines erinnert an die Katastrophe: acht Piratenfiguren, die das Feuer überstanden und in der Kulisse einen eigenen Platz erhalten haben.