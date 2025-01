Pipelines für Wasserstoff: Wo die Leitungen fürs Zukunftsgas schon gebaut werden

1 Rund 40 Prozent der künftigen Wasserstoffleitungen müssen neu gebaut werden. Foto: terranets bw/Max Kovalenko

Große Trassen sollen Wasserstoff künftig quer durch Deutschland transportieren. 2025 sollen erste Teilstücke fertig werden. Auch im Südwesten wird der Hochlauf greifbarer.











Im Jahr 2025 sollen die ersten 525 Kilometer der neuen bundesweiten Wasserstoff-Autobahn fertig werden. Auch im Südwesten nimmt das geplante Leitungsnetz für den Energieträger der Zukunft Form an. Über seine Tochter Terranets BW will Baden-Württembergs größter Energiekonzern EnBW die im Bau befindliche Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) in das sogenannte Wasserstoff-Kernnetz einbringen.