1 Die erste Halle steht schon. Wenn die Pilze aus Schwaigern gut ankommen soll eine zweite Halle gebaut werden. Foto: BUND/BUND

In Schwaigern entsteht eine der modernsten Pilzuchtanlagen Europas. Für die einen ist die Fabrik ein Vorzeigeprojekt für klimaneutrale, nachhaltige und regionale Produkterzeugung. Die Kritiker sehen darin eine akute Bedrohung für die hiesige Landwirtschaft.















Die Anfahrt zur Arbeit an dieser Stelle muss Tag für Tag eine einzige Kuschelkur sein. „Behaglicher Weg“ heißt das Gewerbegebiet im Südosten Schwaigerns, in dem vor allem Metall verarbeitende Betriebe ihren Sitz haben. Am südöstlichen Rand soll der Behagliche Weg um fünf Hektar wachsen. Dann wäre an dieser Stelle eigentlich Schluss mit der gewerblichen Entwicklung, denn dann beginnt Schwaigerns normalerweise unbebaubarer Außenbereich.