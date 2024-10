Pilotprojekt in Esslingen: Recht auf Ganztag – passen externe Partner und Grundschule zusammen?

1 Bei Agapedia gibt es viel Freiraum. Seit diesem Jahr ist eine neue Bewegungslandschaft in Betrieb. Foto:

Ab 2026 haben Grundschüler ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Ohne externe Partner wird das nicht umzusetzen sein. Welche Chancen und Schwierigkeiten das mit sich bringt, zeigt ein Esslinger Pilotprojekt mit der Silcherschule und Agapedia.











Viel Zeit ist nicht mehr. Vom Schuljahr 2026 an haben Eltern schrittweise ein Recht darauf, ihr Grundschulkind ganztägig betreuen zu lassen. Das gilt an fünf Tagen die Woche für maximal acht Stunden. Dieser Anspruch kommt – von einer vierwöchigen Schließzeit pro Jahr abgesehen – auch in den Ferien zum Tragen. Umsetzen müssen dies die Kommunen. Für die ist es ein Kraftakt, denn es gibt zu wenig Personal und in einigen Schulen fehlen schlichtweg Räume, um zusätzliche Kinder zu betreuen. Viele Kommunen im Kreis Esslingen arbeiten mit Hochdruck an Lösungen.