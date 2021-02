Versuchter Totschlag in Esslingen 30-Jährige nach Angriff auf Passanten in Haft

Eine 30-jährige Frau befindet sich seit Mittwochabend in Untersuchungshaft, nachdem sie in Esslingen an einem Einkaufsmarkt mehrere Passanten grundlos angegriffen haben soll. Einen 59-jährigen Mann ging sie dabei besonders heftig an.