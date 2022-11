1 Geeinigt: IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, Bezirksleiter Roman Zitzelsberger, Südwestmetall- Verhandlungsführer Harald Marquardt und Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf (von links). Foto: dpa/Marijan Murat

Der Pilotabschluss hilft beiden Seiten. Vor allem aber lebt er mitten in der Krise von der Hoffnung der Arbeitgeber, dass die Metallindustrie wieder in Aufschwung kommt, meint Matthias Schiermeyer.















Ohne Kompromissfähigkeit wäre Tarifpolitik nutzlos – diesmal haben die Kontrahenten der Metall- und Elektroindustrie einen besonders weiten Weg zurückgelegt, um am frühen Freitagmorgen in Ludwigsburg auf einen Nenner zu kommen. Beide Seiten standen unter einem selten hohen Erwartungsdruck. Während die Arbeitgeber angesichts der Multikrise anfangs auf eine Nullrunde pochten, wollte die IG Metall die Inflation in diesem und nächsten Jahr weitgehend auffangen. Zwar sollte auch dem Staat ein wichtiger Part zukommen, doch drohte den Unternehmen eine Belastung, die einige von ihnen in größte Nöte getrieben hätte.