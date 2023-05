1 Die lange Rotphase hatte das Liebespaar allerdings selbst ausgelöst. Foto: Imago images/robertkalb photographien/Robert Kalb

Ein Auto mitten auf der Straße vor einer roten Ampel – mit beschlagenen Scheiben: Freitagnachts ist die Polizei zu einem pikanten Einsatz ausgerückt.















Link kopiert

Weil sie ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten konnten, hat ein Liebespaar im Auto eine Ampel in Erfurt außer Gefecht gesetzt - bis die Polizei kam. Die Beamten hätten Freitagnacht festgestellt, dass an einer Ampelkreuzung seit längerer Zeit ein Wagen mit beschlagenen Scheiben mitten auf der Straße steht, teilte die Polizei aus der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mit.

Die Polizisten entschlossen sich, nach dem Rechten zu schauen - „und überraschten dabei die beiden sich liebenden Fahrzeuginsassen, die von der Situation sichtlich peinlich berührt waren“, wie es hieß.

Liebespaar sorgt selbst für Rotlicht

Die Fahrzeuginsassen hätten berichtet, dass sie ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten konnten, weil womöglich die Ampel kaputt sei und nicht mehr umschalten wolle.

Die lange Rotphase hatten sie allerdings selbst ausgelöst: Der Fahrer war an der bedarfsgesteuerten Ampel zu weit nach vorn gefahren, so dass diese dauerhaft „Rot“ zeigte. Nach Zahlung eines Verwarngeldes nahm das Paar die Fahrt wieder auf. Um welche Summe es handelte, teilte die Polizei nicht mit.