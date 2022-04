1 Katja Krasavice und Pietro Lombardi: Was verbindet die beiden? Foto: dpa/Henning Kaiser

Pietro Lombardi und Katja Krasavice veröffentlichten am Freitag ein gemeinsames Foto auf Instagram, das sie als Hochzeitspaar zeigt. Was steckt dahinter?















Die Musiker Pietro Lombardi und Katja Krasavice haben mit einem Bild in den Sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit gesorgt. Die beiden veröffentlichten am Freitag ein gemeinsames Foto auf Instagram, das sie als Hochzeitspaar zeigt. Doch dass sie ein Paar oder gar verheiratet seien, bezweifelten viele Fans in den Kommentaren.

Viele hielten es für wahrscheinlich, dass es sich um die Ankündigung einer musikalischen Zusammenarbeit handelt. Sowohl Lombardi (29) als auch Krasavice (25) schrieben unter das Foto: „Dieses Gefühl ist für uns beide neu“. Vor zwei Tagen hatte Lombardi bereits ein Foto mit der Nahaufnahme eines verdächtigen Ringes gepostet, der an eine Hand gesteckt wird.

Krasavice hatte im Februar ihr drittes Album „Pussy Power“ herausgebracht, das sich mehrere Wochen auf Platz eins der deutschen Charts hielt. Lombardi hatte im März die neue Single „Ich lass dich nicht los“ präsentiert.