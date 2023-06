6 Ein Picknick mit der Familie ist immer eine gute Idee. Foto: imago/westend61

Schlemmen im Freien – dafür ist der Sommer wie gemacht. Doch wo schlägt man im Kreis Esslingen am besten seine Picknickdecke auf? Eine Auswahl an Orten – vom urbanen Park bis zum Weinberg.















Sommerzeit ist Picknickzeit – auch im Kreis Esslingen. Sobald die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und die Grillen zirpen, kommt die Lust, die Picknickdecke auszubreiten und Obstspieße und Co. draußen in der Natur zu genießen. Egal ob ein schattiges Plätzchen im Park, unberührte Landschaft im Naturschutzgebiet oder direkt am Neckar, mit unserer Auswahl findet sich sicherlich der nächste Picknickort.

Maille-Park Zwischen dem Roßneckar- und dem Wehrneckarkanal erstreckt sich in Esslingen der Maille-Park. Benannt nach dem im Barockzeitalter aus Italien nach Deutschland gekommenen Ballspiel Paille-Maille, lädt der Park seit über 100 Jahren zum Verweilen ein. Neben Spielplätzen, Restaurants und Cafés gibt es Liegewiesen, auf denen die Picknickdecke ausgebreitet werden kann. Der Park ist außerdem zentral gelegen und schnell zu erreichen. Wehrneckarstraße, Esslingen

Merkelpark Picknicken in einem englischen Landschaftspark? Das ist im Merkelpark in Esslingen möglich. In den vergangenen Jahren sind der alte und der neue Merkelpark zu einem Park zusammengewachsen. Rund um die einstige Fabrikantenvilla Merkel, in der sich heute ein Museum für moderne Kunst befindet, finden sich Grünflächen, auf denen gepicknickt werden kann. Der Baumbestand spendet an heißen Sommertagen Schatten. Höhepunkt des Parks ist der geöffnete Triebwerkskanal, der in einem See mit Fontäne mündet – mit dieser Aussicht schmeckt das Picknick gleich noch besser. Außerdem befindet sich in der Nähe auch der Kinderspielplatz Färbertörlesweg. Pulverwiesen, Esslingen

Landschaftstreppe Die Parkanlage im Scharnhauser Park in Ostfildern lädt zum Verweilen ein – und zum Picknicken. Grünflächen und Sitzgelegenheiten schaffen gute Bedingungen für einen Nachmittag auf der Picknickdecke. Wer sich am Picknick-Hopping probieren möchte, kann auch im Bibelgarten oder im Klostergarten vorbeischauen. Beide Parks sind in der Nähe der Landschaftstreppe. Bonhoefferstraße, Ostfildern

Nürtinger Fischtreppe Direkt am Neckar gelegen befindet sich der Picknickplatz an der Nürtinger Fischtreppe. Den Neckar und die Altstadt im Blick, laden viele Sitzgelegenheiten zu einem Picknick ein. Egal ob man hier den gesamten Nachmittag verbringt oder die Fischtreppe als eine Verschnaufpause bei einer Radtour auf dem Neckartalradweg einplant, Entspannung findet hier jeder. An einem heißen Sommertag lädt der Neckar außerdem dazu ein, die Füße im Wasser baumeln zu lassen und sich so abzukühlen. Neckarstraße, Nürtingen

Weinberge Wer sein Picknick mit Aussicht genießen möchte, sollte den Weg in die Weinberge rund um Esslingen wagen. Die Steillagen erklommen, ist ein Picknick die Belohnung für den Aufstieg. Im Herbst hat man einen schönen Ausblick auf die verschiedenen Farben der Rebstöcke. Esslingen