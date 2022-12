1 Alexandra Dovgan Foto: PR/Iryna Schymchak

In der Stuttgarter „Meisterpianisten“-Reihe der SKS Russ hat sich die erst 15-jährige Russin Alexandra Dovgan mit Werken von Beethoven, Schubert, Schumann und Chopin vorgestellt: ein Nachwuchstalent mit enormem Potenzial.















Sturm ist angekündigt, aber um den Stuttgarter Beethovensaal hat er am Mittwochabend einen weiten Bogen gemacht. Eine junge Pianistin – womöglich die jüngste, die je bei der „Meisterpianisten“-Reihe aufgetreten ist – beginnt ihr Programm mit Beethovens Klaviersonate op. 31/2, die ihren Namen sowohl ihrer kolportierten Nähe zu Shakespeares Schauspiel „Der Sturm“ verdankt, vielleicht aber auch dem ungestümen Charakter ihres Eingangssatzes. Alexandra Dovgan, Jahrgang 2007, gestaltet die Allegro-Episoden zwischen versonnenen Largo-Takten aber so, dass man staunen muss: Was die junge Frau, nachdem sie zuvor konzentriert und sehr ernst die Bühne betreten hat, am Flügel mit Beethovens wilden Kontrasten in Tempo und Lautstärke anstellt, ist ungewöhnlich.