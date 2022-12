1 Bei der bevorstehenden Sanierung der Schlossgartenschule soll eine Photovoltaikanlage für das i-Tüpfelchen sorgen. Foto: Horst Rudel

Nach einer Untersuchung, auf welchen Gebäuden der Stadt Wernau Photovoltaikanlagen sinnvoll sind, soll die Schlossgartenschule im nächsten Jahr den Anfang machen.















Energie- und damit Geldsparen lautet das Gebot der Stunde: in privaten Haushalten ebenso wie in Firmen und Betrieben oder bei der öffentlichen Hand. Um mittelfristig sparen zu können, muss allerdings oft – und kurzfristig – erst einmal investiert werden. So will die Stadt Wernau, nachdem in diesem Jahr die Potenziale für Photovoltaikanlagen (PVA) auf oder bei städtischen Liegenschaften untersucht worden sind, keine Zeit verstreichen lassen.