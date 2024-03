Photovoltaik in der Esslinger Altstadt: Denkmalpflege setzt im Solarstreit ein Zeichen

1 Im Mai sollen die Solarmodule auf dem Landesamt in Betrieb gehen. Foto: /Bulgrin

Stören Sonnenkollektoren das idyllische Bild der Esslinger Altstadt? Das Rathaus hat entsprechende Bauanträge bislang abgelehnt. Ausgerechnet das Landesamt für Denkmalpflege setzt nun ein Zeichen in die andere Richtung. Das sind die Hintergründe.











Auf viele Sonnenstunden hofft das Landesamt für Denkmalpflege. Denn im Mai soll die dreiteilige Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Behörde an der Berliner Straße am Rande der Esslinger Altstadt in Betrieb gehen. Die Installation der Solarmodule hatte für Diskussionen gesorgt. Schließlich hatte die Stadtverwaltung solche Anträge in der Altstadt auch mit Blick auf das Erscheinungsbild bisher abgelehnt.