1 Slawa Wolkow (links) und Stefan Eberhard sind die „Energiehelden“. Foto: /Tim Kirstein

Stefan Eberhard und Slawa Wolkow bilden in der Energiehelden Academy in Plochingen Fachkräfte für den Bau der Anlagen aus.















Am Filswehr in Plochingen sind die Vorbereitungen in vollem Gange – Bierbänke werden aufgestellt, das Catering vorbereitet, eine Hüpfburg aufgeblasen. Anlass ist die Eröffnungsfeier der Energiehelden Academy. „Wir wollen Standards für den Photovoltaik-Ausbau setzen. Die Arbeiter sollen qualifiziert sein“, beschreibt Slawa Wolkow, einer der beiden Gründer, das Ziel des Unternehmens.