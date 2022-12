9 Der Geschenkemarkt „Kunstkaufhaus“ in den Wagenhallen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Noch keine Geschenke? Auf den Design-Weihnachtsmärkten in der Phönixhalle und den Wagenhallen sind Unikate und Kleinserien für Körper, Seele und Geist zu finden.















„Nie wieder ‚SOS’!“ Margit schmunzelt, wenn sie an den Aufschrei ihres Mannes denkt. Jahrzehnte habe er ‚Socken, Oberhemd und Schlips’ von Mutter und Schwiegermutter zu Weihnachten geschenkt bekommen. „Auf der ‚Schönen Bescherung’ lass’ ich mich inspirieren!“

Auf der Design-Weihnachtsmesse in der Phönixhalle präsentieren sich fast 90 Ausstellende, kleine Manufakturen, Start-ups, aus der Region stammend und von außerhalb, etwa aus Wien, Schweinfurt oder Polen. Auch ein Shop der Designmesse Blickfang ist da, deren Veranstalter zeichnen für die „Schöne Bescherung“ verantwortlich. Dort haben es Margit die Tische aus alten Straßenschildern angetan, die Stehleuchten aus historischen Fahrzeugen und Holzstativen. „Ein Fern-Licht fürs Wohnzimmer, mein Mann liebt Oldtimer! Ich gönne mir etwas von der Naturkosmetik.“

Spaß beim Stöbern

Einen Gang weiter interessiert sich Christoph für die Sweatshirts, die man farblich und mit Buchstaben selbst „konfigurieren“ kann. „Etwas Persönliche für meinen Mann. Alles vor den Toren Stuttgarts gefertigt“, schwärmt der Student. Zum ersten Mal sei er in dieser tollen Location. „Macht Spaß zu stöbern – und zu probieren, Schmankerl wie Crêpes und Burgers von den Food Trucks vor der Halle.“

Drinnen gräbt sich Fritz durch Mützen und Schals, Taschen und Etuis, Papeterie, Weihnachtsschmuck, Keramik und Kunst – auf der Suche nach einem Präsent für Tochter und Enkelin. „Die afrikanischen Puppen, Stofftiere oder Kuppelkrippe wären was für die Kleine.“

Weinen, Liköre, Brände

Derweil freuen sich Emilie und Julie über die große Auswahl an Schmuckständen. „Da haben wir schon vergangenes Mal tolle Geschenke gefunden“, so die Schülerinnen. Auf den Lounge-Sesseln hinter ihnen haben sich schon eine erkleckliche Zahl Gäste schon kurz nach Öffnung niedergelassen, probieren Kaffee vom Piaggio-Mobil oder aus Öko-Holzkapseln gebrüht.

„Gute Idee, weniger Müll“, nickt ein österreichisches Pärchen. Sie wollen „heuer“ Leckereien unter den Christbaum legen, schwärmen von den Weinen, Likören, Bränden und Limos, etwa aus Kakaofrucht. „Dazu Gewürze, selbstgemachte Schokoladen und Patisserie-Kunstwerke. Für die ganze Verwandtschaft was dabei!“

Geballte Ladung an Kunst

So sieht das auch eine Familie in den Wagenhallen am Nordbahnhof – im Kunstkaufhaus. „Jeder sucht sich was aus – und wir schenken es uns dann gegenseitig“, lachen Mutter Sabine, Vater Mike und ihre Teenagertöchter. „Viel zu entdecken, juhuu!“ Rund 100 Kreative, Startups und Designer offerieren Unikate oder Kleinserien: Seifen, Kerzen, Papiergestaltung, einige Köstlichkeiten wie Chutney, Essig-Aperitifs, Glühwein, dazu Foodcoaching, viel Keramik aus Nah und Fern, etwa aus Palästina, sowie eine geballte Ladung an Kunst – Zeichnungen auf Papier, Drucke auf Stahl, Malerei auf Leinwand, Fotografien, Illustration, Grafiken erstellt von einer Art Plattenspieler. Hinzu kommen Wohnaccessoires, Lampen, Schmuck, Taschen, Streetwear, Kinderkleidung und Lauflernschuhe, so manches aus upgecycelten Materialien, Leder Stahl, Messing, Kork und Filz. Nachhaltigkeit und Regionalität sind Trumpf. Und pfiffige Ideen wie das Spiel, bei dem Kinder und Erwachsene lernen, wie viel Zucker Lebensmittel enthalten. „Ideal für uns“, meint Sabine. „Wir essen zu viel Süßes.“

Derweil hat ihr Mann einen Garderobenständer aus recyceltem Holz entdeckt. „das wäre doch was“, sagt er, während die Töchter im kleinen Raum zu Singer-Songwriter Benjakob swingen. Gleich spielt Paula auf. An diesem Kunstkaufhaus-Wochenende geben erstmals die Wagenhallen mit dem Pop-Büro Stuttgart sechs regionalen Musikerinnen und Musikern eine Bühne. „Live-Musik, klasse!“, so die Mädels einig. „Immer besser als vom Band.“

Schöne Bescherung, Phönixhalle im Römerkastell, Sonntag, 11. Dezember 11 bis 18 Uhr www.schoene-bescherung.info; Kunstkaufhaus, Wagenhallen, Sonntag, 11. Dezember von 10 bis 17 Uhr www.wagenhallen.de/events/kunstkaufhaus